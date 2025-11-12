Nach Sieg in Brüssel: Austrias Frauen vor Einzug ins Europacup-Viertelfinale

Während es in der Herren-Abteilung drunter und drüber geht - Entlassung von Sportdirektor Manuel Ortlechner - befindet sich das Frauen-Team der Wiener Austria auf Erfolgskurs.

Im Achtelfinal-Hinspiel des UEFA-Europa-Cups feierten die Wienerinnen in Brüssel gegen Anderlecht einen 1:0-Auswärtssieg.