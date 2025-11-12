Nach Sieg in Brüssel: Austrias Frauen vor Einzug ins Europacup-Viertelfinale
Das Frauen-Team der Wiener Austria besiegte Anderlecht auswärts mit 1:0. Das Goldtor erzielte Joker Sisic kurz vor dem Schlusspfiff.
Während es in der Herren-Abteilung drunter und drüber geht - Entlassung von Sportdirektor Manuel Ortlechner - befindet sich das Frauen-Team der Wiener Austria auf Erfolgskurs.
Im Achtelfinal-Hinspiel des UEFA-Europa-Cups feierten die Wienerinnen in Brüssel gegen Anderlecht einen 1:0-Auswärtssieg.
Austria-Trainer Stefan Kenesei bewies in diesem Match ein gutes Händchen: In der 84. Minute brachte er Almedina Sisic aufs Feld, zwei Minuten später erzielte die Einwechselspielerin das 1:0 und schuf damit der Austria eine perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in Österreich.
