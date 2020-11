Nations League live: So steht es bei Österreich gegen Norwegen

Auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet am Mittwoch-Abend (20.45 Uhr/live ORF 1, DAZN) das wohl ungewöhnlichste Match der jüngeren Vergangenheit. Die ÖFB-Auswahl tritt im leeren Wiener Happel-Stadion gegen eine norwegische Not-Elf an, die erst am Montag kurzfristig zusammengestoppelt wurde. Trotz aller kuriosen Umstände steht viel auf dem Spiel - es geht um den Nations-League-Gruppensieg und damit auch um eine Hintertür zum Play-off für die WM 2022.