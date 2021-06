Nach Österreichs EM-Aufstieg: Diese Spiele warten heute auf Sie

Am Dienstag ist wieder etwas weniger los, es wird am Abend in der Gruppe D ernst. Zwei Spiele stehen an, darunter die beiden Top-Teams England und Kroatien.

21 Uhr in Glasgow: Kroatien - Schottland

Schottland blickt im Kampf um das Achtelfinale auf das entscheidende EM-Gruppenspiel gegen Kroatien (21 Uhr/live ORF 1). "Das ist ein einfaches Spiel. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel", sagte Mittelfeldmann Stuart Armstrong. Das gilt auch für den punktgleichen Vizeweltmeister (je 1), der nach den bisherigen Enttäuschungen eine Signalwirkung erhofft. "Was fehlt, ist das Ergebnis, das uns einen Schub für das Selbstvertrauen gibt", betonte Stürmer Bruno Petkovic.