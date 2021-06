Punktemaximum: Niederlande mit klarem 3:0 gegen Nordmazedonien

Danach war die De-Boer-Truppe spielerisch klar überlegen, ließ Ball und Gegner laufen und ging auch in Führung. Nach einer Malen-Hereingabe vollendete Depay einen mustergültigen Konter in der Mitte. Die Nordmazedonier hatten vergeblich ein Foul an Pandev in der Nähe des niederländischen Strafraums reklamiert. Goalie Stole Dimitrievski verhinderte das 0:2 bei einem Dumfries-Abschluss, Depays Nachschuss wurde geblockt (30.). Nach toller Depay-Einzelaktion wurde eine Hereingabe des neuen Barcelona-Stürmers gerade noch geklärt (43.).

Nach Wiederbeginn entwickelte sich nur noch ein Spiel auf ein Tor, es stellte sich nur die Frage der Höhe des Sieges. Trickovski rettete per Kopf auf der Linie bei einem De-Ligt-Kopfball (50.). Eine Minute später vollendete Wijnaldum nach Depays Vorarbeit aus drei Metern. Weitere sieben Minuten später machte er seinen Doppelpack perfekt, diesmal staubte der Offensivspieler nach einem abgewehrten Depay-Schuss ab. Depay war damit an allen drei Treffern direkt beteiligt. Einen höheren Sieg ließ der Europameister von 1988 in der Folge zum Teil leichtfertig liegen, den Niederländern ist im weiteren Turnierverlauf viel zuzutrauen.