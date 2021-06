Kroatien gegen Schottland: "Alles oder Nichts" für den EM-Aufstieg

Die Pläne des schottischen Teamchefs Steve Clark vor dem heutigen Spiel gegen Kroatien im Hampden Park in Glasgow (21.00) wurden am Montag über den Haufen geworfen. Billy Gilmour vom FC Chelsea wurde positiv auf Covid-19 getestet und muss zehn Tage in Isolation. Alle anderen 25 Spieler waren am Montag beim Training. Der 20-Jährige hat vier Spiele im Team absolviert, stand am Freitag beim 0:0 gegen England erstmals in der Startformation – und bot eine ausgezeichnete Leistung im zentralen Mittelfeld.

Um eine Chance auf das Achtelfinale zu haben, muss eine der beiden Mannschaften gewinnen, ein Remis wird für Kroaten als Dritter zu wenig sein.