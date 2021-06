Torgala gegen Russland: Dänemark folgt Belgien ins EM-Achtelfinale

Langsam, aber sicher füllt sich das Achtelfinal-Tableau. Die Belgier beenden nach einem 2:0 gegen Finnland die Gruppe B als Erster, wissen aber ihren Gegner noch nicht. Nur, dass es am Sonntag in Sevilla ein Gruppendritter sein wird. Die Dänen nutzten ihre letzte Chance nicht nur, sondern beenden nach einem 4:1-Sieg über Russland die Gruppe gar noch als Zweiter. Am Samstag ist in Amsterdam Wales der Achtelfinal-Gegner. Finnland darf als Dritter noch hoffen, die Russen verabschieden sich.