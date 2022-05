Nach dem Admira-Abstieg: Niederösterreichs Fußball im freien Fall

Das war zuletzt in der Spielzeit 1999/2000 der Fall. Damals spielten auch zuletzt zwei Klubs aus Vorarlberg in der obersten Spielklasse. In der Saison darauf schaffte die Admira den Aufstieg in die Bundesliga, Austria Lustenau musste eine Klasse nach unten. 22 Jahre später wendete sich das Blatt: Nun sind es die Lustenauer, die über die Rückkehr in die Bundesliga jubeln, während es in der Südstadt einen Schritt zurück geht.