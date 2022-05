Auf Hütters Spuren? YB Bern will Sturm-Trainer Christian Ilzer

Das Trainerkarussell ist voll in Fahrt. Nicht nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz. Der FC Basel präsentierte am Montag Klublegende Alexander Frei als neuen Coach, Meister FC Zürich sucht nach dem Abgang von Andre Breitenreiter zu Hoffenheim ebenso einen neuen Trainer, wie die Young Boys Bern, die nach zuletzt vier Meistertiteln in Serie die vergangene Saison nur als Dritte beendet haben.

An dieser Stelle erinnert man sich in der Hauptstadt gerne an Adi Hütter. Der Vorarlberger hat den Klub 2018 zum ersten Titel nach 32 Jahren geführt. Sein Wort wird in Bern gehört. Dem Vernehmen nach soll Hütter bei seinem Ex-Klub einen Freund empfohlen haben. Dieser hört auf den Namen Christian Ilzer.

Die enge Verbindung zwischen den beiden ist kein Geheimnis. Der Sturm-Coach bezeichnet den ehemaligen Frankfurt- und Gladbach-Trainer als eine Art Mentor und hat ihm auch schon vor Ort bei seiner Arbeit in der Schweiz und in Deutschland über die Schulter geschaut. Beide vertrauen mit Christian Sand auf den selben Manager und beschäftigen auch den selben Medienberater.