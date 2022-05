Jetzt ist es offiziell: Rapid verpflichtet Greil von Klagenfurt

Wie wichtig Patrick Greil seine Aufgabe in Klagenfurt war, wurde am Ende sichtbar. Beim Abschied von der Austria hatte der Spielmacher Tränen in den Augen.

Trainer Peter Pacult berichtete danach von einem starken Spieler und einem feinen Menschen, den die Kärntner an Rapid verlieren. Offiziell war da der Transfer von Greil nach Hütteldorf aber noch immer nicht.

Auf Wunsch des Spielers hat Rapid darauf verzichtet, den knapp nach der Wintertransferzeit vereinbarten Wechsel auch zu bestätigen. Greil wollte zuerst seine Aufgabe in Klagenfurt zu Ende bringen, dann eine Vorstellungsrunde in Hütteldorf drehen und am Dienstag war es dann – endlich – so weit.