Wiener zum Wundern: Millionen für die Austria, nichts für Rapid?

Dass es am Ende Platz drei wurde, überraschte selbst Trainer Schmid: „Damit habe ich nicht gerechnet. Es ist überwältigend, tut gut.“ So sportlich, so gut.

Millionen-Frage

Wirtschaftlich lief es genau in die andere Richtung. Mit bis zu 70 Millionen Euro Verbindlichkeiten musste der Verein Wochen lang um die Lizenz bangen. Dank der neuen Investorengruppe rund um Jürgen Werner bekam man sie im zweiten Anlauf, allerdings mit Auflagen.

Mittlerweile beträgt der Schuldenberg „nur“ noch knapp über 60 Millionen Euro.

Dazu sind jetzt Einnahmen aus dem Europacup garantiert. Die Austria steigt im Play-off zur Europa League ein, der Aufstieg in die Gruppenphase würde eine Antrittsprämie in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro bringen. Scheitert man im Play-off, steht man fix in der Gruppenphase der Conference League und sackt die Antrittsprämie von 2,9 Millionen ein.

Geld, das der Verein dringend braucht. Aber nicht nur, um den Schuldenberg zu verkleinern, auch für neue Spieler. So wie James Holland. Der Mittelfeld-Routinier kehrt vom LASK zurück.