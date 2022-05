Überstunden für Rapid: Saison ohne Europacup droht

Rapid ist seit sechs Partien sieglos, in der Meistergruppe wurden nur zwei Partien gewonnen. "Das ist einfach zu wenig", gestand Geschäftsführer Sport Zoran Barisic und ergänzte, diese Saison sei "wie eine Prüfung für uns". So richtig durchgefallen wäre man bei einem Out gegen die WSG oder den LASK, doch so weit soll es laut Barisic nicht kommen. "Jetzt ist es einmal wichtig, dass man den Frust rauslässt und sich seriös auf die letzten zwei Spiele vorbereitet, denn da geht es um sehr viel für uns. Gute Sportler ziehen die meisten Lehren aus Niederlagen. Ich hoffe, unsere Jungs lernen schnell daraus."

Ein Verpassen des Europacups hätte für die in wirtschaftlicher Hinsicht ohnehin nicht auf Rosen gebetteten Rapidler unliebsame Folgen - dringend benötigte Verstärkungen wären noch schwieriger zu finanzieren. Dennoch beteuerte Barisic, man werde im anstehenden Transfermarkt auf jeden Fall in der Offensive tätig werden.

Der Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek wollte die Folgen eines Scheiterns im Europacup-Play-off nicht konkret benennen. "Wir haben den Umbruch eingeleitet und werden ihn so oder so fortsetzen. Das ist nicht primär abhängig von einem internationalen Bewerb", sagte der Wiener.