Die Austria bejubelt Rang drei, Rapid muss nachsitzen

Ekstase und GlĂŒckseligkeit in Violett herrschten am Sonntag ab 18.49 Uhr in Wien-Favoriten. 14.300 Zuschauer feierten ein 4:2 ĂŒber Sturm Graz und die Teilnahme am kommenden Europacup. „Die Nummer 1 in Wien sind wir“ sang man in Richtung Wiener Westen und bejubelte den fulminanten Abschluss einer Saison, in der man vor allem sich selbst ĂŒberraschte.

Sch...-Jahr

Austria-Trainer Manfred Schmid hatte vor der Saison prophezeit, es könnte ein „Sch...-Jahr“ werden. Wie gut fĂŒr ihn, dass er sein Geld nicht mit Vorhersagen verdient. Die Austria, fĂŒr viele sogar ein Kandidat fĂŒr den Abstiegskampf, spielte sich letztlich bis auf Rang drei und steigt im Sommer in den Play-offs fĂŒr die Europa League ein. Im schlechtesten Fall nimmt man an der Gruppenphase der Conference League teil.