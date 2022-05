Austria fix in Europa: "Damit habe ich selbst nicht gerechnet"

Die Erleichterung war bei allen in der Generali Arena zu spüren. Die Spieler lagen einander in den Armen, die Fans sangen in einer Tour, das Trainerteam grinste mit der Sonne um die Wette, die Offiziellen wollten am Rasen ein wenig von dem Rampenlicht abbekommen, in dem die Mannschaft stand. Generell freut man sich bei der Austria über zusätzliche Europacup-Einnahmen in einer weiterhin finanziell angespannten Zeit.

Trainer Manfred Schmid: "Damit habe ich selbst nicht gerechnet. Es ist überwältigend, tut gut."

Die Austria bejubelte am Samstagabend Rang drei in der Tabelle nach einem 4:2 über Sturm und die Teilnahme an den Play-offs für die Europa League. Gelingt der Sprung in die Gruppenphase, geht ein Millionenregen über Favoriten nieder. Im schlechtesten Fall darf die Austria in der Gruppenphase der Conference League mitgeigen, was auch die Klubkasse auffüllt.

Der Trainer blickt voraus: "Wir brauchen natürlich einen großen Kader." Vor allem in der Offensive möchte und muss man sich verstärken.