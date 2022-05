WSG Tirol und der große europäische Traum

Ein allerletztes Mal prallen im Tivolistadion die beiden Tiroler Fußballwelten aufeinander. Innerhalb von 26 Stunden ist die EM-Arena von 2008 die Bühne für ein großes Drama und ein kleines Fußballmärchen.

Während sich am Sonntag der zehnfache Meister Wacker Innsbruck mit dem Match gegen Dornbirn aus der Bundesliga verabschiedete, wartet auf WSG Tirol am Montag „das bedeutendste Spiel der Vereinsgeschichte“, wie Trainer Thomas Silberberger die Partie gegen den LASK (19 Uhr, live in Sky Austria) nennt.