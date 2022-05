Meistertitel fixiert: Traditonsklub Vienna kehrt in 2. Liga zurück

Traditionsclub First Vienna FC ist in die 2. Liga aufgestiegen und nach vielen turbulenten Jahren in den Profifußball zurückgekehrt. Am Freitag reichte dem ältesten Fußballverein Österreichs ein 0:0 bei Bruck an der Leitha, um am vorletzten Spieltag der Regionalliga Ost den Aufstieg zu fixieren. Verfolger SV Stripfing hat bei zwei ausstehenden Spielen sechs Punkte Rückstand, aber das ausschlaggebende direkte Duell gegen die Vienna verloren.