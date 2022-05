Eine natürliche Bremse ist „der toughe Sparkurs“, der laut Schwarzl nötig ist: „Alle Ausgaben, die abseits des Sports nicht lebensnotwendig sind, werden zurückgefahren.“ Das Budget verringert sich auf rund vier Millionen.

Bei so vielen Umbauarbeiten wird beim Trainerteam auf Kontinuität gesetzt. Vom zwischenzeitlichen Aufschwung war im letzten Saisondrittel zwar nicht mehr so viel zu sehen, aber das Duo Stephan Helm – Emanuel Pogatetz darf bleiben.

Ohne Druck: „Wir reden sicher nicht über den Aufstieg.“

Kandidatur fix

Schwarzl selbst gibt zu, dass „ich es mir nicht so schwer vorgestellt habe. Anders als in der Wirtschaft hat man im Fußball die Zügel viel weniger in der Hand.“

Seine auslaufende Amtszeit soll nicht die letzte sein: „So möchte ich nicht gehen. Ich trete wieder als Präsident an.“