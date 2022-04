Rettung "in einer schwierigen Situation" für den SKN St. Pölten

So wie Schwarzl vermeidet es auch Gebauer, den Namen von seinem Vorgänger (Andreas Blumauer) zu nennen und meint: „Wir haben den Verein nicht in einer Idealsituation übernommen. Was da noch nachgekommen ist, war alles andere als lustig. Aber wir haben das intern geklärt.“

Billiger, aber besser

Jetzt blickt der Tiroler wieder nach vorne: „Das Budget wird sich von 4,5 Millionen auf rund vier Millionen Euro verringern. Schlussendlich wird es mehr Qualität um weniger Geld geben.“ Was Gebauer damit meint? „Bereits im Winter wurde der Kader billiger, aber auch stärker. Wir sind in Kaderplanung besser geworden.“