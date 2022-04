SKN St. Pölten: Clubchef geht von baldiger Spielgenehmigung aus

Fußball-Zweitligist SKN St. Pölten ist optimistisch, die Spielgenehmigung für die kommende Saison im zweiten Anlauf zu bekommen. Den Niederösterreichern wurde die Lizenz in erster Instanz verwehrt, nun ruhen die Hoffnungen auf dem Protestkomitee, wie Präsident Helmut Schwarzl am Freitag in einer Aussendung erklärte.

"Die Nichterteilung der Lizenz für die kommende Saison in erster Instanz ist zwar ein Rückschlag, von dem wir als Verein allerdings überzeugt sind, dass er in zweiter Instanz behoben werden wird. Die noch nachzuliefernden Unterlagen wird der spusu SKN St. Pölten in den kommenden Tagen fristgerecht an den Senat 5 übermitteln, um so die Lizenz für die Saison 2022/2023 zu erhalten", meint Schwarzl.