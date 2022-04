Trikot von Fußballstar bei Kremser Inklusionsturnier zu gewinnen

Ein signiertes Trikot des Borussia Dortmund Stürmers Erling Haaland zu besitzen, davon träumen viele Fußballfans. Beim großen Inklusionsturnier in Mautern am 9. Mai (ab 17.30 Uhr) könnte dieser Traum nun - mit etwas Glück - in Erfüllung gehen.

Lose in Kremser Lokalen

Im Rahmen der Veranstaltung mit den Studierenden der Fachschaft Zahnmedizin der DPU Krems und den Spielerinnen und Spielern des Inklusionsfußballvereins Special Needs Krems-Wachau wird dieses besondere Sammlerstück nämlich verlost.

Noch bis 9. Mai kann man dafür Lose in den beiden Kremser Lokalen Weinstein und Leopold kaufen.