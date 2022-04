Krems erhält Umweltpreis als "Nachhaltige Gemeinde"

Viele Gemeinden und Städte suchen nach Möglichkeit in ihren Vorgehensweisen und Prozessen nachhaltiger zu werden. Ein Versuch der Stadt Krems an der Donau in diese Richtung ist das sogenannte Klimarelevanz-Tool. Das kommt seit Herbst bei allen politischen Beschlüssen in der Stadt zur Anwendung und die Auswirkungen jeder Maßnahme auf Umwelt und Klima werden dokumentiert. Das neue Instrument wurde nun ausgezeichnet.

Das Tool wurde von Expertinnen und Experten der Baudirektion und der Klima-Energiemodellregion Krems (KEM Krems) in Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) entwickelt.