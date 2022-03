museumkrems mit Ausstellung von Haruko Maeda in die Jubiläumssaison

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Heuer feiert das museumkrems sein 130. Jubiläum. Das ganze Jahr über ist anspruchsvolles Kulturprogramm geplant. Den Anfang macht die Ausstellung „Der Wein ist schon reif in der Schale. Ein Blick in die Sammlungen“ von Haruko Maeda.

Für die Ausstellung hat die Künstlerin im Depot des Museums gestöbert. Herausgekommen ist dabei unter anderem ein verstörendes und gleichermaßen inspirierendes Gemälde: „Der Wein ist schon reif in der Schale“. Neben der Frage nach der Existenz wird auch die Stadt Krems in den Kontext gesetzt. Das Bild wurde nun zum Sinnbild für das Jubiläumsjahr des museumkrems.

Vergänglichkeit im Zentrum

Im Zentrum der Arbeiten von Maeda steht generell das Prinzip der Vergänglichkeit. Sie beschäftigt sich dabei mit den existenziellen Themen wie Leben und Tod. Die Künstlerin wagt eine Bestandsaufnahme der Gegenwart – zu sehen ist oftmals eine Kombination an Schrecken und Schönheit.

Ihre Bilder werden in der Ausstellung Gemälden und Objekten aus dem Museumsbestand gegenübergestellt. Die Werke der Künstlerin nehmen formal und inhaltlich Bezug zur Renaissance und Barock.

Künstler im Jubiläumsjahr

Haruko Maeda wurde in Japan geboren. Sie studierte bildende Kunst an der Nihon-Universität in Tokio und Malerei an der Kunstuniversität Linz. Mittlerweile lebt und arbeitet sie in Wien und Linz.

Weitere Künstlerinnen und Künstler, die 2022 im Jubiläumsjahr im museumkrems ausstellen sind Leo Zogmayer, Rudolf Weber, Martin Bilinovac, Gabi Mitterer, Stylianos Schicho, Andrea Lüth und Dalia Blauensteiner.