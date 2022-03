Literarisch-cineastisch zu Ehren Nöstlingers in Langenlois

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Literaturzeitschrift DUM – Das Ultimative Magazin – lädt am 6. und 7. April zu „Literatur im Kino“ in den „vierzigerhof“ Langenlois zu einem literarisch-cineastischen Projekt zu Ehren der 2018 verstorbenen österreichischen Schriftstellerin Christine Nöstlinger.

Lesung und Film

Der 6. April steht unter dem Motto „Christine Nöstlinger für Erwachsene“. Um 19 Uhr liest Christoph Mauz aus dem Werk der bekannten Schriftstellerin und gibt Kostproben aus dem eigenen literarischen Schaffen.