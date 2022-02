Musikworkshop für Solisten, Chorsänger und Orchester in Mautern

„Im Mittelpunkt steht das Erlebnis des musikalischen Ausdrucks, der musikalischen Arbeit, des gemeinsamen Musizierens“, so Gallasch. Chorsänger und -sängerinnen benötigen keine Vorkenntnisse, die zu erarbeitenden Ausschnitte eigenen sich auch für Einsteiger. Bei Orchestermusikern und -musikerinnen hingegen wird das Beherrschen von Spiel- und Grifftechniken des Instruments, Blattlesen, selbständiges Üben, Intonation und Artikulation (Musikschule: „Silber-Niveau“) vorausgesetzt.

Sowohl Musikvermittler Volker Gallasch, als auch Stimmbildnerin und Sopranistin Natalie Dluhos werden mit den teilnehmenden Chorsängern und Chorsängerinnen arbeiten. Dluhos trat mitunter im Wiener Stephansdom und dem Eisenstädter Dom auf und hat langjährige Erfahrung in Stimmbildung und Gesangspraxis.

Termine

Die Proben finden von 19. bis 27. März an allen Samstagen und Sonntagen statt. Der Chor übt von 9 bis 12.30 Uhr, das Orchester von 14 bis 17.30 Uhr. Nach 90 Minuten gibt es halbstündige Pausen. Am 2. April wird dann gemeinsam am Vor- und Nachmittag im Severinstadl in der Kremser Straße 3 in Mautern an der Donau geprobt. Am 3. April findet schließlich das Benefizkonzert um 17 Uhr in der Pfarrkirche am Kirchenplatz 1 in Mautern an der Donau statt. Die Generalprobe dafür ist um 14 Uhr.

Eine Anmeldung für den Workshop ist noch bis 7. März unter www.erlebnis-musik.at möglich.