museumkrems feiert 130-jähriges Jubiläum

Dem museumkrems steht ein Jubiläum bevor: Es feiert heuer seinen 130. Geburtstag. Das Programm steht ganz im Zeichen des feierlichen Anlasses und verknüpft dabei Historisches mit Zeitgenössischem. Die Jubiläumsausstellung wird am 26. März um 11 Uhr eröffnet.

Jubiläumsfeier

„Der Wein ist schon reif in der Schale. Ein Blick in die Sammlungen“ – so die Einladung zur Jubiläumsfeier. Für diese hat die japanische Künstlerin Haruko Maeda sich in den historischen Sammlungen der Stadt umgesehen und verschiedene Objekte und Werke ausgewählt. In ihren Arbeiten treten die auserwählten Dinge schließlich unter anderem in einen Dialog mit Objekten aus dem Museumsbestand. So ist etwa Maedas „Knochenfrau“ extra für die Ausstellung in Krems entstanden und trägt ein historisches Kleidungsstück aus der Textilsammlung des Museums. Im Hintergrund ist die Stadt Krems zu erkennen.

Haruka Maeda absolvierte ihr Studium der Bildenden Kunst in Tokio und Linz. Nun lebt und arbeitet sie in Wien und Linz. Mit ihren Arbeiten konfrontiert sie Betrachter und Betrachterinnen mit einem sozialkritischen Aspekt und nimmt auch auf aktuelle Ereignisse Bezug.

Das museumkrems startet am 25. März in die neue Saison und hat bis 1. November täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Ausstellungen

Im Jubiläumsjahr stehen zusätzlich noch einige weitere Ausstellungen bevor. Leo Zogmayers „Die Planeten“ werden von 14. Mai bis 12. Juni zu sehen sein. Von 25. März bis 1. November werden die Kremser Ansichten gezeigt. Hans Kupelwieser wird von 2. Juli bis 30 Oktober ausstellen.

In der galeriekrems wird "A Place Beyond“ von Martin Bilinovac von 25. März bis 8. Mai zu sehen sein. Gabi Mitterer wird „Fluide Geometrien von 13. Mai bis 19. Juni ausstellen. Von 24. Juni bis 31. Juli sind Werke von Stylianos Schicho ausgestellt. Von 5. August bis 11. September folgt Andrea Lüths „CHIMO“. Den Abschluss macht Dalia Blauensteiner mit „Gedanken, wie weiße Wolken“ von 16. September bis 1. November. Die Vernissagen der jeweiligen Ausstellungen finden immer am Tag vor Ausstellungsbeginn statt.