Zweijährige aus Krems steckte in Stiegengeländer fest

Am Dienstag wurden die Einsatzkräfte mehrerer Kremser Feuerwehren zu einer besonderen Menschenrettung gerufen. Die zweijährige Olivia war am unteren Ende einer Stiege in ihrem Elternhaus in Egelsee mit dem Kopf zwischen zwei Mettalstäbe gerutscht und steckte dort fest, wie die Feuerwehr in einer Aussendung mitteilte.

Geländer mit Trennschleifer durchschnitten

Als die Einsatzkräfte aus Egelsee und der Hauptwache Krems im Einfamilienhaus eintrafen, wurde das Mädchen bereits von seiner Mutter beruhigt. "Um die Zweijährige rasch befreien zu können, entschieden die Einsatzkräfte, einen der beiden Metallstäbe mit einem Akku-Trennschleifer zu durchschneiden", heißt es von den Einsatzkräften.