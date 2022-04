Tod des Kindes: Schwerer Schicksalsschlag für Familienmensch Ronaldo

Er ist der Mega-Star. Ein weltweites Phänomen. Der größte Fußballer aller Zeiten. Der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo gehört mit 37 Jahren immer noch zu den Allerbesten. Sein Vermögen? Knapp eine Milliarde Euro. Er hat wirklich alles erreicht. Und vor allem hat er sich das alles aus dem Nichts aufgebaut, denn seine Kindheit war alles andere als leicht. Dennoch war er stets ein Familienmensch. Und jetzt der schwere Schicksalsschlag. Eines der Zwillinge, mit denen Rodriguez schwanger war, überlebte die Geburt nicht.

In emotionalen Worten teilte das Paar seinen Schmerz mit der Welt. „In tiefer Trauer müssen wir verkünden, dass unser kleiner Bub gestorben ist. Es ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die Ronaldo am Montagabend veröffentlichte. „Nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu überstehen“, hieß es weiter. „Wir werden dich immer lieben“, schrieben die berühmten Eltern in Gedenken an ihren verlorenen Sohn und baten um Privatsphäre. „Wir sind alle erschüttert über diesen Verlust und bitten darum, dass wir in dieser sehr schweren Zeit in Ruhe gelassen werden“, teilte das Paar mit.