Schönheit vor Alter: Wie Ronaldo seine Fitness konserviert

Auf österreichischem Boden war Ronaldo in einem Bewerbspiel noch nie zu bewundern. Das könnte sich im Frühjahr theoretisch noch ändern, wenn es Salzburg in die Champions-League-K.o.-Phase schafft und das ÖFB-Nationalteam gegen einen Gruppenzweiten noch um ein Restticket für die WM in Katar kämpfen darf. Wobei sich über Losglück oder Lospech streiten ließe. Denn Außenseiter wären Salzburg und Österreichs Nationalelf in ausverkauften heimischen Stadien gegen Ronaldos Mannschaften (Portugal bzw. Manchester United) allemal.

Keiner hat so viele Tore wie Ronaldo (139) in der Champions League erzielt. Keiner hat’s geschafft, in England (Manchester), Spanien (Real) und Italien (Juventus) zumindest zweimal Meister zu werden. Für Portugal traf er in 176 Länderspielen 106-mal.