Bundesliga live: So steht's bei Austria gegen Salzburg

Die Austria spekuliert mit einer Überraschung gegen Leader Salzburg. „Wir sind zu Hause ungeschlagen und hoffen, dass wir das auch am Samstag noch bleiben“, sagte Trainer Manfred Schmid nach einem bisher ansprechenden Saisonverlauf. „Wir sind in dieser Verlosung um die ersten sechs Plätze dabei.“

Für die Salzburger ist es das vierte Auswärtsspiel in Serie - das erste nach der ersten Saisonniederlage am Dienstag in der Champions League. Trainer Matthias Jaissle fehlt nach einem positiven Coronatest.