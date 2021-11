Suttner vs. Ulmer: Wie zwei Linke auf den rechten Weg kamen

Suttner (34) und Ulmer (36) verbindet die Rolle als Routinier in einer jungen Mannschaft. „Die Rolle fülle ich nicht nur auf dem Platz aus. Ich bin auch ein wenig der Persönlichkeitsberater“, meint Suttner, der parallel zum Fußball eine MBA-Sales-Ausbildung in der Harreither-Akademie macht und auf diesem Weg dem Fußballgeschäft in der zweiten Karriere erhalten bleiben möchte.

Während in seinem Profileben in absehbarer Zukunft der Schlusspfiff ertönen könnte, hat Ulmer noch nicht vor, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. „Ich möchte schon noch ein paar Jahre spielen. Erst wenn ich merke, dass es körperlich nicht mehr geht und ich keine Freude mehr habe, täglich zum Training zu gehen, werde ich es mir überlegen.“