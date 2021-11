Positiver Test: Salzburg ohne Coach Jaissle zur Austria

Ohne Matthias Jaissle reist Red Bull Salzburg zum Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Austria Wien. Der Deutsche wurde im Zuge einer Routinekontrolle des Klubs positiv auf Corona getestet und befindet sich deshalb in Quarantäne. Jaissle verspüre leichte Symptome. Am Samstag wird Co.-Trainer Florens Koch Cheftrainer sein.

Anfang der Woche hatte Sportdirektor Christoph Freund aufgrund einer Corona-Erkrankung die Reise zum Champions-League-Spiel beim VfL Wolfsburg (1:2) nicht antreten können.