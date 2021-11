Die Bayern waren für Freiburg dann doch zu gut

Der FC Bayern geht als Tabellenführer in die Länderspielpause. Der deutsche Meister gewann das Spitzenspiel der Bundesliga am Samstag gegen den Dritten, Freiburg, mit 2:1. Die Breisgauer hielten beim Rekordmeister in der ersten halben Stunde gut dagegen. Leon Goretzka (30.) brachte die Bayern aber in Führung, Thomas Müller gab seine achte Torvorlage in dieser Saison. Der 39. Bayern-Treffer war ein Rekord – so oft hat noch kein Team an den ersten elf Spieltagen getroffen. Beide Teams ließen nach der Pause Chancen aus, ehe Robert Lewandowski (75.) sein 13. Saisontor erzielte. Freiburg kassierte die erste Saisonniederlage, trotz des späten Tores von Janik Haberer (93). Und das im 300. Bundesspiel von Trainer Christian Streich.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Dank Neu-Nationalspieler Lukas Nmecha bleibt Florian Kohfeldt als Trainer des VfL Wolfsburg weiter ungeschlagen. Vier Tage nach dem 2:1 gegen RB Salzburg in der Champions League gewannen die Niedersachsen am Samstag in der Bundesliga gegen Augsburg mit 1:0 und verbesserten sich zumindest für eine Nacht auf den vierten Tabellenplatz. Augsburg verpasste es eine Woche nach dem 4:1 gegen den VfB Stuttgart dagegen, sich aus der Abstiegszone zu entfernen.

Assist von Wimmer

Bielefeld hat seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert und den VfB Stuttgart tiefer mit in die Abstiegszone gerissen. Der VfB war nur anfangs das leicht bessere Team – die Führung für die Gäste fiel aus dem Nichts. Okugawa tauchte nach einem Pass des Österreichers Patrick Wimmer frei vor Ersatztorhüter Fabian Bredlow auf und bewahrte im Abschluss die Ruhe. Die erste Chance brachte das 1:0.

In Bochum jubelte der kurz zuvor eingewechselte Soma Novothny (66.) über seinen Führungstreffer, der zunächst wegen Abseitsverdachts in der Vorbereitung vom VAR überprüft wurde. Nach einem Foul von Hoffenheims Florian Grillitsch, der wieder im Zentrum der Dreier-Abwehr spielte, bekam Bochum die Chance für den zweiten Treffer – doch Tormann Manuel Riemann (75.) verschoss. In der Nachspielzeit traf Pantovic zum 2:0.