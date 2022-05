Nach dem Abstieg: Die Admira trennt sich von Trainer Andreas Herzog

Die Admira war 31 Runden lang nicht auf dem letzten Tabellenplatz gelegen, erst am finalen Spieltag kam der Schock. "Wir sind in unserem Austausch der letzten Tage zu der gemeinsamen Überzeugung gekommen, dass eine Veränderung auf der Trainerposition die beste Lösung für den Verein darstellt", wird Sportdirektor Marcel Ketelaer in einer Vereins-Aussendung zitiert.

Neben Herzog verlassen auch Michael Baur (Co-Trainer) und Marco van der Steen (Athletiktrainer/Physiotherapeut) den Klub. Wer dem 53-Jährigen nachfolgt ist noch nicht klar.