Marc Janko über das Nationalteam: "Reif für das Achtelfinale"

Die einzigen, die sich eventuell darüber freuen, sind die Fluglinien. Denn die Reisestrapazen für das ein oder andere Team werden enorm sein, ganz zu schweigen von der Umweltbelastung. In Zeiten wie diesen ein erwähnenswerter Aspekt, den man bei der Planung eines solchen Events zukünftig auch mitbedenken könnte.

Nicht immer ist es gut oder ratsam, neue Wege zu gehen. „Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht“. Dies gilt übrigens auch für das neue Auswärtstrikot: Ich weiß nicht genau, was man sich dabei gedacht hat, aber offensichtlich dürfte der Chefdesigner, als er den Auftrag am Telefon erhielt, „ ÖVP“ statt „ÖFB“ verstanden haben. Anders kann ich mir das Resultat nicht erklären. „Themenverfehlung“ hätte man in der Schule dazu gesagt.