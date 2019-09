Marc Janko zur Hinteregger-Causa: Ein echter Stresstest

Tendenziell ist es im Leben immer einfacher, an Dingen zu zweifeln, als an sie zu glauben. Aber wir sind für mein Empfinden nach wie vor auf einem guten Weg. Wir schaffen das.

Was mich so positiv stimmt? Es scheint, als wurde nach dem doch sehr überschaubaren Start in die EM-Quali intern nicht nur das Notwendige ausgesprochen, sondern es wurden vor allen Dingen auch die richtigen Schlüsse aus den gezeigten Leistungen gezogen, taktische Stellschrauben nachjustiert.

Was gegen Polen gefehlt hat

Fakt ist, ich habe in Polen eine österreichische Mannschaft gesehen, die nicht nur spielbestimmend, leidenschaftlich und qualitativ mindestens auf Augenhöhe war, sondern zudem auch eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive zeigte und mannschaftsintern hierarchisch sehr harmonisch wirkte. Unterm Strich war es ein gerechtes und attraktives Remis der kurzweiligeren Sorte, doch sowohl Österreich als auch Polen hätten – mit dem notwendigen Spielglück – drei Punkte holen können.