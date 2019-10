Marc Janko über Licht und Schatten des Nationalteam-Erfolges

Übrigens liebe Politik: Die Betonung bei „altehrwürdig“ liegt auf alt, also tut endlich was! Das Land braucht ein Nationalstadion, eine Multifunktionsarena, und das idealerweise in Österreichs größter Stadt mit dem mitunter besten Öffi-Netz der Welt, nämlich in Wien.

Es kann nicht sein, dass sich Politiker immer dann mit Sportlern und Mannschaften ins Bild rücken, wenn es etwas zu feiern gibt. Man muss dem Sport generell – ich rede nicht nur vom Fußball – verbunden bleiben und helfend zur Seite stehen, wenn es darum geht, Infrastruktur für Trainings- und Wettkampfbetrieb zu schaffen. Wenn man ständig den Anspruch hat, etwas gewinnen zu wollen, dann muss ein anderes Bewusstsein einkehren.

Ich weiß nicht, wie oft wir z.B. in meiner Nationalteamkarriere bei Platzwarten darum bitten und betteln mussten, dass Trainingsplätze gemäht und bewässert werden.

Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein müssten für eine Landesauswahl, die sich professionell auf ein Spiel vorbereiten will. Wenn am Sonntag gegen Slowenien noch ein „Dreier“ eingefahren wird, gibt’s für uns ziemlich sicher bald was zu feiern.

Man darf gespannt sein, wer sich dieses Mal dann wieder auf die VIP-Tribüne verirren wird und sich dort ablichten und feiern lässt.

Marc Janko, 36, spielte 70-mal für Österreich und erzielte 28 Tore. Aktuell ist er Fußball-Experte bei Sky.

Twitter: @JankoMarc

Instagram: @marcjanko

Facebook: @MarcJanko