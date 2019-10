EM-Quali: Die Fragen vor dem Slowenien-Spiel

Was macht Marcel Sabitzer so stark?

Die Gründe sind vielfältig. Er selbst nennt seine zentrale Position auf dem Platz mit diversen Freiheiten, die er in dieser Qualifikation für starke Auftritte nutzt. „Dort fühle ich mich am Wohlsten, wenn ich mich in den Zwischenräumen bewegen und Kurzpassspiel praktizieren kann.“ Sabitzer hat seinen Rhythmus auch im Nationalteam gefunden, weil er nun nicht mehr absagen muss und stets mit von der Partie war. So wurde er bisher zum großen Gewinner der EM-Qualifikation. „Wenn du regelmäßig dabei bist und regelmäßig spielst, kannst du in die Rolle eines Führungsspielers schlüpfen.“ Den vielleicht wichtigsten Punkt erwähnt er nebenbei, ein kleiner Seitenhieb in Richtung Marcel Koller: „Früher habe ich nicht das Vertrauen bekommen, wie ich es jetzt vom Teamchef spüre.“