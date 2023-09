Rücktritt ohne Reue: Die dreiwöchige Posse um Luis Rubiales

„Macho, wie im Buche“

Sein übergriffiges Verhalten ordnete Rubiales selbst jedenfalls nicht als solches ein. Da gehen die Meinungen auseinander. Er sei ein Macho, wie er im Buche stehe, der typische Vertreter einer immer noch latent vorhandenen Dominanz von Männern in vielen Bereichen, schrieb etwa die Zeitung El Pais. „Ein weiterer Beweis, dass er in einer irrealen Welt lebt. Unglaublich“, befand Sport. Vize-Regierungschefin Yolanda Diaz sprach von einem Erfolg des Feminismus in Spanien und einem Fortschritt. „Wir sind bei Dir, Jenni, alle Frauen.“