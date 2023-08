Kuss-Eklat: Mutter von Rubiales nach Hungerstreik im Spital

Die Mutter des im Kuss-Skandal suspendierten spanischen Fußball-Verbandspräsidenten Luis Rubiales ist am dritten Tag ihres Hungerstreiks in ein Krankenhaus gebracht worden. Das sagte der Priester der Kirche Divina Pastora in Motril am Mittwoch, wo sich Ángeles Béjar seit Montag aufhielt. Nach eigenen Angaben war sie aus Protest gegen die ihrer Meinung nach "unmenschliche und blutige Jagd" auf ihren Sohn in den Hungerstreik getreten.

