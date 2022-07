ÖFB vor EM-Start: "Haben nicht die Hosen voll" + Spanierinnen als Favorit?

Monatelang wurde darauf hingefiebert, am Mittwoch-Abend (21 Uhr/live ORF 1) ist es so weit: Österreichs Frauen-Nationalteam hat die Ehre, die EM in England im Duell mit den Gastgeberinnen im ausverkauften Old Trafford Stadium zu eröffnen. Aufgrund der Ausgangslage würde alles andere als eine ÖFB-Niederlage einer Sensation gleichen. Die Truppe von Irene Fuhrmann will sich in einem auf der Highlightliste ganz oben stehenden Spiel vor allem ein gutes Gefühl holen.

Siebenmal trafen die beiden Teams aufeinander, siebenmal siegten die Engländerinnen. Auf englischem Boden gab es für die ÖFB-Auswahl in vier Anläufen noch kein Tor. Teamchefin Irene Fuhrmann betonte, dass jeglicher Druck bei den unter Sarina Wiegman unbesiegten Engländerinnen liege. "Sie sind klarer Favorit, wir haben deshalb aber nicht die Hosen voll", so Fuhrmann. Das Abschneiden von 2017, als Österreich bei der Premiere Halbfinalist war, spielt laut ihrer Sicht keine Rolle.