EM-Auftakt: Knappe Niederlage der Österreicherinnen gegen England

Ein 0:1 gegen England ist keine Schande, ein Punkt oder mehr würden in Richtung K.o.-Runde aber mehr bringen. Also was tun? England schien das Resultat halten zu wollen, die Last des Favoriten damit abschütteln. Russo hatte nach einer Standardsituation noch die beste Chance. Auch Fuhrmann wartete ab, die Brechstange blieb aus. In bislang sieben Duellen ist Österreich erst ein Treffer gegen England gelungen.

Schließlich musste Fuhrmann dann auch noch wegen Verschleißerscheinung wechseln. Schnaderbeck ging sicherheitshalber aus dem Spiel, auch Feiersinger hatte sich voll verausgabt.

Das zweite Gruppenspiel ist erst am Donnerstag: Norwegen ist klarer Favorit gegen Nordirland.