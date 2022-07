5 Jahre nach EM-Sensation: Gibt es das nächste ÖFB-Sommermärchen?

Die Medienarbeit

Wie schon im Liga-Alltag soll vor allem das junge Publikum bedient werden. Hier wird dem Frauenfußball enormes Potenzial bescheinigt. Statt zwei Pressebetreuern sind sieben Personen in England vor Ort, um auch Bewegtbilder zu produzieren und diese in den Sozialen Medien zu verbreiten.

Die Ausbildung

Seit 2011 werden in der Akademie in St. Pölten sehr gute Spielerinnen ausgebildet. Diese können aber aufgrund der strukturschwachen heimischen Bundesliga nicht im Land gehalten werden. Acht von 23 EM-Spielerinnen standen 2017 bei österreichischen Vereinen unter Vertrag, 2022 sind es nur mehr fünf. Hoffnungsträgerinnen wie Lara Felix gehen schon mit 19 Jahren ins Ausland. Die größten Talente, die wegen der Schule noch in der Akademie in Österreich bleiben wollen, zieht es vermehrt zu Serienmeister St. Pölten. Nicht ideal für die Ausgeglichenheit der Liga.