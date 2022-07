"Können kicken!": ÖFB-Frauen zwischen guter Vorstellung und verpasster Chance

Teamchefin Irene Fuhrmann tut das, nach eigenen Angaben, "weh nach so einer Leistung". Ihr Team habe "ordentlich" gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit konnten die ÖFB-Spielerinnen "auch die eine oder andere Torchance erarbeiten". "Natürlich hat England das Spiel dominiert. Aber ich bin stolz auf die Art und Weise unseres Auftritts." Im Offensivspiel habe in der letzten Linie die Geschwindigkeit ebenso wie die Durchschlagskraft gefehlt. "England ist eine absolute Topmannschaft. Wir haben zweimal gegen sie gespielt im letzten Jahr, wir sind das einzige Team, das gegen sie nur je ein Tor kassiert hat." Insgesamt hat Österreich heute das achte Spiel gegen England verloren. Punkten konnte man noch nie. "Wenn wir jetzt gegen Nordirland wieder mutig und mit der Überzeugung auftreten, dann können wir gewinnen."

Auch Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil war so kurz nach Abpfiff "enttäuscht". Dennoch habe man "gegen einen Favoriten richtig gut dagegen gehalten". Es sei "schade", dass es nicht zu einem Punkt gereicht hat. "Wir sind nur als Team stark, das haben wir heute gezeigt. Gegen England darf man aber verlieren, wir haben noch zwei Spiele. Wir können super kicken, das gilt es in den nächsten Spielen zu beweisen."