Bis zu 739.000 Menschen verfolgten den EM-Auftakt im ORF

Das Auftaktspiel der Frauen-Fußball-EM, bei dem sich die österreichische Auswahl gegen die englischen Gastgeberinnen Mittwochabend knapp mit 0:1 geschlagen geben musste, haben durchschnittlich 638.000 Zuseherinnen und Zuseher auf ORF 1 verfolgt (Marktanteil: 30 Prozent). Die zweite Halbzeit aus dem legendären Old Trafford Stadion in Manchester ließen sich bis zu 739.000 Zuschauer nicht entgehen, teilte der Sender in einer Aussendung mit. Insgesamt erreichte die TV-Berichterstattung zum EM-Auftakt demnach 1,667 Mio. Menschen (weitester Seherkreis).