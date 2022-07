Zuschauerrekord, Riesenstimmung und Emotionen beim ersten EM-Spiel

Gemischte Gefühle. Das ist es wohl, auf den Punkt gebracht, was am Mittwoch im Old Trafford passiert ist. "Ein Stück weit Wehmut, ein Stück weit Zufriedenheit", beschrieb Nicole Billa ihre Gemütslage. "Die Leistung war okay, mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden", sagte Sarah Zadrazil.

Die Österreicherinnen verloren gegen Favorit England knapp mit 0:1. Aber die Spielerinnen von Irene Fuhrmann haben die Umstände gut weggesteckt. Die mehr als 68.000 Zuschauer, die Lautstärke, aber auch die eigenen Emotionen. Barbara Dunst schilderte ihre Gefühle so: "Ich bin mit einem Riesen-Smile aus dem Tunnel gekommen, so was hat man nicht alle Tage." Sarah Zadrazil könnte sich an so eine Kulisse gewöhnen. "Wir haben uns nach dem Tor eng zusammengestellt und gesagt, was wir tun wollen. Die Kommunikation war nicht immer einfach. Aber für mich könnte es immer so sein." Viele Zuschauer, Riesenstimmung und viele Emotionen.