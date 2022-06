Kein Geld, kaum Perspektive: Krisenklub FC Wacker meldet Insolvenz an

Wie's nun mit dem FC Wacker weitergeht? Bekanntlich hatte die Bundesliga dem Zweitligisten die Lizenz verweigert, der sportliche Absturz stand schon seit längerem fest. Unklar ist nun, in welcher Liga der Klub fortan eine neue Spielwiese findet. Alles steht und fällt mit dem Verein FC Wacker Innsbruck, der die Nachwuchsabteilung und die Frauenmannschaft beheimatet.

Sollte nach der FC Wacker GmbH auch über den Verein ein Insolvenzverfahren eröffnet werden, dann verlangen die Statuten einen Neustart in der 2.Klasse (neunte Leistungsstufe). Sollte es gelingen, die Insolvenz abzuwenden, dann könnte Wacker Innsbruck in der nächsten Saison in der Regionalliga spielen, in der aktuell die Zweiermannschaft vertreten ist.

Aber auch das ist vorerst noch nicht gesichert. Denn FC Wacker II steht auf einem Relegationsplatz und kämpft gegen den Abstieg in die Tiroler Liga.