Solidaritäts-Kundgebung bei Meisterfeier: Bayern-Fans erinnern an Wacker

Andererseits gibt's auch beim FC Bayern eine Ultra-Bewegung wie in Innsbruck. Die "Schickeria München" sorgt seit zwei Jahrzehnten für den guten Ton im Stadion und trat auch immer wieder mit Spruchbändern in Erscheinung. Die Meisterteller-Übergabe am Sonntag im Rahmen des Ligaspiels gegen Stuttgart (2:2) nutzte der harte Kern der Bayern-Stimmungsmacher für eine Botschaft an den FC Wacker und seine Anhängerschaft.