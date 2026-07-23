Kurioser Klopp-Deal: DFB spendet eine Million Euro an Stiftung

Mit der Einladung zu einer Pressekonferenz hat der DFB letzte Zweifel an einem Engagement von Jürgen Klopp als Bundestrainer praktisch beseitigt. Zwar wurde der Name des 59-Jährigen in der Mitteilung nicht erwähnt, doch das hat nur formale Gründe. DFB: Präsentation von Jürgen Klopp steht bevor Am Freitag um 11.00 Uhr soll der Wunschkandidat in der Verbandszentrale in Frankfurt als Nachfolger von Julian Nagelsmann präsentiert werden.

Die Verpflichtung des Wunschkandidaten für die Nationalmannschaft hatte schon zuletzt klare Züge angenommen. „Wir sind nicht weit davon entfernt, etwas verkünden zu können. Das sollte in den nächsten Tagen passieren“, hatte Klopp noch in seiner Funktion als WM-Experte von MagentaTV vor dem Finale zwischen Spanien und Argentinien (1:0 n.V.) in East Rutherford gesagt. Klopp-Vertrag als Bundestrainer bis WM 2030 Letzte Details mussten seitdem noch geklärt werden. Mit der Beendigung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag mit Red Bull als weltweiter Fußball-Chefstratege des Getränkeunternehmens hatte Klopp selbst einen Beitrag geleistet, nun in seinen neuen Traumjob starten zu können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ALEXANDER HASSENSTEIN Bald öfters im Deutschland-Outfit? Klopp steht vor der Unterschirft als DFB-Teamchef.

Kurz vor der Präsentation des neuen Bundestrainers werden am Freitag noch Aufsichtsrat und Gesellschafter der DFB GmbH und Co. KG in einer digitalen Schalte zusammenkommen. Die Gremien müssen den offenbar bis zur WM 2030 datierten Vertrag noch absegnen. Nach Rücktritt von Nagelsmann: Klopp als Top-Kandidat Die Zustimmung der Funktionäre gilt als Formalie. Kritische Nachfragen soll es auch bei einem ersten Meeting in der Vorwoche nur vereinzelt gegeben haben. Offen ist noch, ob der DFB auch gleich einen neuen Geschäftsführer benennt. Ex-Weltmeister Per Mertesacker gilt für den Posten als Favorit.

Die DFB-Führung unter Präsident Bernd Neuendorf und seinem Stellvertreter Hans-Joachim Watzke hatten sich schnell nach dem WM-Debakel mit dem Zwischenrunden-Aus gegen Paraguay und dem folgenden Rücktritt von Nagelsmann auf Klopp als klaren Top-Kandidaten festgelegt. Das Spitzenduo war für ein Meeting mit dem Wunschcoach nach New York geflogen. Spende an „Wings for Life“ als Entschädigung Anschließend wurde auch mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff eine Lösung gefunden. Laut Bild-Zeitung bekommt die Stiftung „Wings for Life“ des Unternehmens eine Spende von einer Million Euro als Entschädigung. Der DFB kommentierte oder bestätigte Vertragsinhalte bisher nicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/RONNY HARTMANN Mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wurde eine Lösung gefunden - in Form einer Spende.

Wichtige Personalentscheidungen stehen an Klopp hat nun noch neun Wochen Zeit, sich auf die nächsten Länderspiele der Nationalmannschaft vorzubereiten. Am 24. September (20.45 Uhr/RTL) steht in Amsterdam die Premiere für ihn in der Nations League gleich mit dem Prestigeduell gegen die Niederlande an. Binnen zehn Tagen folgen die nächsten Partien gegen Griechenland (27. September), gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober).