Medien: Red Bull gibt Klopp für Deutschland frei

Jürgen Klopp soll Ende nächster Woche als deutscher Teamchef vorgestellt werden. Wie Bild und Sky berichten, hat sich der DFB mit Klopps Arbeitgeber Red Bull geeinigt, somit ist der Weg für den 59-Jährigen frei.

Mit dem DFB war sich Klopp schon längere Zeit einig, er wird wohl einen Vertrag bis zur WM 2030 unterschreiben. Um seinen Traumjob antreten zu können, musste aber auch noch sein Arbeitgeber Red Bull ins Boot geholt werden. Dort hat Klopp als Fußballchef noch einen Vertrag bis 2029. Ohne Ausstiegsklausel.

Die Gespräche mit Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff dürften gut gelaufen sein, denn wie es heißt, stellt Red Bull keine Forderungen, lässt Klopp einfach ziehen. Eine Ablöse war schon länger vom Tisch, allerdings war davon die Rede, dass Klopp neben seiner Tätigkeit als Bundestrainer auch Botschafter des Getränkekonzerns bleibt. Das wird aber jetzt nicht so sein, Klopp wird soll exklusiv für den DFB arbeiten und sich voll und ganz auf seine Tätigkeit als Teamchef konzentrieren.