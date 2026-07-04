Jürgen Klopp als Bundestrainer: „Ich bin aufgetankt, ich bin bereit.“

Plötzlich geht alles ganz schnell in Fußball-Deutschland. Am Dienstag verlor das DFB-Team das Sechzehntelfinale gegen Paraguay, am Freitag erklärte Julian Nagelsmann seinen Rücktritt. Und wenige Stunden später signalisierte Wunschkandidat Jürgen Klopp, dass er diesen Job gerne übernehmen würde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Fabrizio Bensch Die deutschen Fans wünschen sich Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer

Erste Gespräche „Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit“, erklärte der 59-Jährige. Es hat inzwischen auch schon die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen des DFB gegeben. „Der DFB kümmert sich um eine Nachfolgeregelung und ist in dem Zuge dieser Gedanken, die sie sich gemacht haben, auf mich zugekommen“, bestätigt Klopp.