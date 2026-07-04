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Fußball

Jürgen Klopp als Bundestrainer: „Ich bin aufgetankt, ich bin bereit.“

Jürgen Klopp will deutscher Bundestrainer werden. Es fehlt nur noch die Vertragsauflösung mit seinem Arbeitgeber Red Bull.
Christoph Geiler
04.07.2026, 05:13

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FILE PHOTO: Jurgen Klopp

Plötzlich geht alles ganz schnell in Fußball-Deutschland. Am Dienstag verlor das DFB-Team das Sechzehntelfinale gegen Paraguay, am Freitag erklärte Julian Nagelsmann seinen Rücktritt. Und wenige Stunden später signalisierte Wunschkandidat Jürgen Klopp, dass er diesen Job gerne übernehmen würde.

FILE PHOTO: An advertising mural depiting Klopp is pictured on a building in Berlin

Die deutschen Fans wünschen sich Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer

Erste Gespräche

„Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit“, erklärte der 59-Jährige. Es hat inzwischen auch schon die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen des DFB gegeben. 

„Der DFB kümmert sich um eine Nachfolgeregelung und ist in dem Zuge dieser Gedanken, die sie sich gemacht haben, auf mich zugekommen“, bestätigt Klopp.

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Am Wendepunkt

Es sind freilich noch einige Schritte zu gehen, bis der frühere Liverpool-Coach dann tatsächlich auf dem Teamchef-Sessel Platz nimmt. Nicht nur weil Jürgen Klopp aktuell noch bei Red Bull als Head of Global Soccer unter Vertrag steht.

Der Wunschkandidat fordert beim DFB großen Gestaltungsspielraum. Denn auch Jürgen Klopp ist sich bewusst: „Die Probleme, die wir aktuell haben, hängen nicht an der Personalie Julian Nagelsmann. Der deutsche Fußball steht jetzt natürlich an einem Wendepunkt. Wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern“, macht er klar. 

Fußball-WM Jürgen Klopp
kurier.at, cg  | 

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