Nach blamablem WM-Aus: DFB-Teamchef Nagelsmann zurückgetreten
Bundestrainer Julian Nagelsmann ist nur wenige Tage nach dem WM-Aus gegen Paraguay von seinem Posten als Teamchef zurückgetreten. Das teilte der DFB am Freitagmittag mit.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll ihm dieser Schritt von der DFB-Spitze während eines Krisentreffens am Donnerstag nahelegt worden sein.
„Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient“, sagte Nagelsmann in einem Statement, welches vom DFB veröffentlicht wurde.
Gespräch mit Klopp wird gesucht
„Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen. Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“, hieß es in einer DFB-Mitteilung. Der einstige Erfolgscoach und derzeitige Chefstratege von Red Bull ist der Topkandidat. Derzeit ist er als Experte für MagentaTV in Amerika im Einsatz.
Sollte der DFB tatsächlich Klopp als Nagelsmann-Nachfolger bestellen wollen, würde nach Bild-Informationen eine Ablösesumme fällig werden.
So würde sich Red Bull wohl eine Millionensumme im einstelligen Bereich bezahlen lassen, um den „Head of Global Soccer“ vorzeitig gehen zu lassen. Klopps Vertrag läuft noch bis 2029. Das wäre beim DFB ein Novum. Noch nie wurde für einen Bundestrainer eine Ablöse bezahlt.
Wieder eine desolate WM-Endrunde
Wie beim Vorrunden-Aus 2018 in Russland und 2022 in Katar verpasste das DFB-Team beim XXL-Turnier mit erstmals 48 Mannschaften in Amerika zum dritten Mal nacheinander die Runde der besten 16 Teams. Nagelsmann war mit dem erklärten Ziel angereist, die Nationalmannschaft bestmöglich zum Titel zu führen.
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