Nach blamablem WM-Aus: DFB-Teamchef Nagelsmann zurückgetreten

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist nur wenige Tage nach dem WM-Aus gegen Paraguay von seinem Posten als Teamchef zurückgetreten. Das teilte der DFB am Freitagmittag mit.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll ihm dieser Schritt von der DFB-Spitze während eines Krisentreffens am Donnerstag nahelegt worden sein.

„Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient“, sagte Nagelsmann in einem Statement, welches vom DFB veröffentlicht wurde.